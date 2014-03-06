Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 9 марта, опустился ниже 9 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 955,03 доллара за монету. Фото: скриншот с Читать далее
Финансовые новости, 11:04:42 Курс Bitcoin 9 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом потерял более 12%. Курс покупки Bitcoin к доллару 9 марта, в пятницу, на 11.00 по киевскому Читать далее
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 7 марта, опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 9 494,45 доллара за монету. Фото: скриншот Читать далее
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня вечером, 6 марта, опустился ниже 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 10 957,94 доллара за монету. Фото: скриншот с сайта CoinDesk Сегодня Читать далее
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 20 февраля, превысил 11,5 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время криптовалюта стоит 11 620,07 долларов за монету. Фото: скриншот с сайта CoinDesk Сегодня максимальная цена Читать далее
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 19 февраля, вырос до 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap. В настоящее время криптовалюта стоит 11 047,40 долларов за монету. Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap Согласно данным Читать далее
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 15 февраля, вырос почти до 10 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap. В настоящее время криптовалюта стоит 9 727,64 долларов за монету. Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap Стоимость криптовалюты Читать далее