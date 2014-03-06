Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 9 марта, опустился ниже 9 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 955,03 доллара за монету. Фото: скриншот с