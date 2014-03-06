Народный депутат Антон Геращенко в студии «112 Украина» Покушение на народного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука изначально планировалось совершить возле телеканала «112 Украина». Об этом в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявил член Читать далее
Замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко опровергла информацию об обмене украинских политзаключенных в РФ Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших военнослужащих ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова Об этом она написала на своей странице в Facebook, Читать далее
В ближайшее время могут быть хорошие новости относительно освобождения украинских заложников, над чем усердно работает президент Украины Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге, сообщает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». По ее Читать далее