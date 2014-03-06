В ближайшее время могут быть хорошие новости относительно освобождения украинских заложников, над чем усердно работает президент Украины Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге, сообщает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». По ее