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Все из: Геращенко

Покушение на Мосийчука изначально планировалось возле канала «112 Украина», – Геращенко

Покушение на Мосийчука изначально планировалось возле канала «112 Украина», – Геращенко

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Народный депутат Антон Геращенко в студии «112 Украина» Покушение на народного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука изначально планировалось совершить возле телеканала «112 Украина». Об этом в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявил член


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Сущенко и Сенцова не будут менять на крымских дезертиров, — Геращенко

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Замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко опровергла информацию об обмене украинских политзаключенных в РФ Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших военнослужащих ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова Об этом она написала на своей странице в Facebook,


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Освобождение пленных: Геращенко пообещала хорошие новости

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В ближайшее время могут быть хорошие новости относительно освобождения украинских заложников, над чем усердно работает президент Украины Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге, сообщает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». По ее


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