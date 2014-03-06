В этом году, как и в прошлом году, каждый из награжденных получил по 240 тысяч гривен. Порошенко вручил Шевченковскую премию-2018 / фто president.gov.ua В 204 годовщину со дня рождения великого Кобзаря президент Петр Порошенко вручил Шевченковскую