В результате столкновений под Соломенским райсудом Киева в четверг, 15 февраля, были задержаны три человека В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения, сообщили «ДС» в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве. Всего Читать далее
Возле Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, начались столкновения, в результате чего нацгвардеец получил огнестрельное ранение «Начались первые столкновения между правоохранителями и националистами. Применили слезоточивый газ. Конфликт начался с задержания двух Читать далее