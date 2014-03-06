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Все из: столкновения

Полиция задержала троих участников потасовки под Соломенским райсудом

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В результате столкновений под Соломенским райсудом Киева в четверг, 15 февраля, были задержаны три человека В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения, сообщили «ДС» в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве. Всего


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Дело Труханова: Возле суда начались столкновения, ранен нацгвардеец

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Возле Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, начались столкновения, в результате чего нацгвардеец получил огнестрельное ранение «Начались первые столкновения между правоохранителями и националистами. Применили слезоточивый газ. Конфликт начался с задержания двух


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