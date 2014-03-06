В результате столкновений под Соломенским райсудом Киева в четверг, 15 февраля, были задержаны три человека В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения, сообщили «ДС» в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве. Всего