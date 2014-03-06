Сегодня, 04:16 Просмотров: … С законодательной инициативой выступил центробанк России Фото: AFP Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) предложил запретить российским банкам размещать информацию о курсах валют на улице. Соответствующая норма содержится в проекте закона, разработанном Читать далее
КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальным банком Украины на 15 февраля установлены официальные курс валют, которые продолжили свое снижение. Обновленные курсы обнародованы на официальном сайте НБУ. Курс доллара снизился до 26,65 грн/долл. Читайте также: Новый глава «Привата»: главная Читать далее