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Все из: Национальный банк Украины

Принятие законопроекта о валюте не повлияет на обменный курс, — НБУ

Принятие законопроекта о валюте не повлияет на обменный курс, — НБУ

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Принятие законопроекта «О валюте» не отразится на платежном балансе и курсе валют на украинском рынке. Об этом сегодня, 5 марта, во время брифинга заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина. «У


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Нацбанк опустил курс доллара до уровня октября 2017 года

Нацбанк опустил курс доллара до уровня октября 2017 года

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальным банком Украины на 15 февраля установлены официальные курс валют, которые продолжили свое снижение. Обновленные курсы обнародованы на официальном сайте НБУ. Курс доллара снизился до 26,65 грн/долл. Читайте также: Новый глава «Привата»: главная


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