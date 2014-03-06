Принятие законопроекта «О валюте» не отразится на платежном балансе и курсе валют на украинском рынке. Об этом сегодня, 5 марта, во время брифинга заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина. «У Читать далее
КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальным банком Украины на 15 февраля установлены официальные курс валют, которые продолжили свое снижение. Обновленные курсы обнародованы на официальном сайте НБУ. Курс доллара снизился до 26,65 грн/долл. Читайте также: Новый глава «Привата»: главная Читать далее