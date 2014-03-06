Принятие законопроекта «О валюте» не отразится на платежном балансе и курсе валют на украинском рынке. Об этом сегодня, 5 марта, во время брифинга заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина. «У