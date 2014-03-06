Буквально на днях в информационное пространство с подачи издания National Post попала новость о том, что компания Colt Canada объявила о планах по заключению контракта с Министерством обороны Украины на поставку 100 тысяч штурмовых винтовок Понятно, Читать далее
Санкции, введенные со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии против концерна «Калашников», который входит в государственную корпорацию «Ростех», закрыли вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия, сообщается в отчете предприятия за четвертый квартал 2017 года. Читать далее