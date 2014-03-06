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Все из: Калашников

Заокеанские «кольты». Сможет ли Канада избавить ВСУ от «калашниковых»

Заокеанские «кольты». Сможет ли Канада избавить ВСУ от «калашниковых»

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Буквально на днях в информационное пространство с подачи издания National Post попала новость о том, что компания Colt Canada объявила о планах по заключению контракта с Министерством обороны Украины на поставку 100 тысяч штурмовых винтовок Понятно,


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Производителя автомата Калашникова потеснили с мирового рынка оружия из-за санкций

Производителя автомата Калашникова потеснили с мирового рынка оружия из-за санкций

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Санкции, введенные со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии против концерна «Калашников», который входит в государственную корпорацию «Ростех», закрыли вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия, сообщается в отчете предприятия за четвертый квартал 2017 года.


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