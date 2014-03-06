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Все из: нефтепродукты

Людям уже некуда затягивать пояса: Россия достигла экономического дна

Людям уже некуда затягивать пояса: Россия достигла экономического дна

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Глубина экономического падения России настолько велика, что для выхода из кризиса потребуется, по меньшей мере, 10, а то и 15 лет. К такому выводу пришли эксперты Института экономики РАН По их данным, потери основных фондов страны


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Как биотопливо поможет экономике Украины

Как биотопливо поможет экономике Украины

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Украина может стимулировать внутреннее производство на десятки миллиардов гривен и повысить энергонезависимость путем выпуска биотопливных добавок к бензину и дизельному топливу. Для этого есть все условия. Об этом пишет БизнесЦензор. В Верховной раде зарегистрирован законопроект №7348, который


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