Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран — передаёт «Экономическая правда». Показатели Украины в рейтинге