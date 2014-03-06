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Все из: Днепр

Мэр Днепра решил уволить свою заместительницу из-за украинского языка

Мэр Днепра решил уволить свою заместительницу из-за украинского языка

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Мэр Днепра Борис Филатов предложил своему заместителю Светлане Епифанцевой оставить должность Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook, информируе «ДС». «Сообщаю, что заместителя городского головы Светлане Владимировне Епифанцевой отныне предложено уволиться за высказывания относительно


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Украина попала в десятку самых несчастных стран по версии Bloomberg

Украина попала в десятку самых несчастных стран по версии Bloomberg

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Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран — передаёт «Экономическая правда». Показатели Украины в рейтинге


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В Госстате доложили о продолжающемся росте экономики Украины

В Госстате доложили о продолжающемся росте экономики Украины

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Рост экономики Украины под конец 2017 года показал меньшие темпы, чем за аналогичный период 2016 года. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2017 года составил 0,4% по сравнению с третьим кварталом 2017


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