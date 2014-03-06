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Все из: курс гривни

Чего ждать от доллара в марте: эксперты дали прогноз

Чего ждать от доллара в марте: эксперты дали прогноз

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Сегодня, 08:56 Просмотров: … Финансовые аналитики сходятся во мнениях насчет будущей стоимости «зеленого» Фото: AFP Курс доллара в Украине, который с конца февраля потерял 41 копейку, продолжит падать. Такие прогнозы озвучили сайту «Сегодня» финансовые аналитики.


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В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

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Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,53 грн;1 евро –


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В Украине упал курс доллара и евро

В Украине упал курс доллара и евро

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Сегодня, 08:23 Просмотров: … Стоимость американской валюты вновь опустилась ниже психологической отметки Фото: AFP На сегодня, 28 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,94 грн;1 евро – 33,14 грн;10 российских


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Курс доллара замер на психологической отметке

Курс доллара замер на психологической отметке

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Сегодня, 08:26 Просмотров: … Евровалюта подорожала в официальных курсах Национального банка Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня» На сегодня, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 27 грн;1 евро – 33,27


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Курс доллара в Украине вырос перед выходными

Курс доллара в Украине вырос перед выходными

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Сегодня, 08:22 Просмотров: … Стоимость американской валюты вновь преодолела психологическую отметку Фото: 401kcalculator.org На сегодня, 23 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 27,07 грн;1 евро – 33,23 грн;10 российских рублей


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В Украине вырос курс доллара, а евро стал дешевле

В Украине вырос курс доллара, а евро стал дешевле

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Сегодня, 08:17 Просмотров: …  Официальная стоимость 10 российских рублей осталась неизменной Фото: Pixabay На сегодня, 21 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 27,07 грн;1 евро – 33,4 грн;10 российских рублей


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В Украине после выходных взлетел курс доллара

В Украине после выходных взлетел курс доллара

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Сегодня, 08:17 Просмотров: … Официальная стоимость «зеленого» устремилась к психологической отметке Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 19 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,75 грн;1 евро – 33,43


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Экономические новости Украины и мира.
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