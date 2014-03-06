Сегодня, 08:56 Просмотров: … Финансовые аналитики сходятся во мнениях насчет будущей стоимости «зеленого» Фото: AFP Курс доллара в Украине, который с конца февраля потерял 41 копейку, продолжит падать. Такие прогнозы озвучили сайту «Сегодня» финансовые аналитики.