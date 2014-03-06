Сегодня, 08:56 Просмотров: … Финансовые аналитики сходятся во мнениях насчет будущей стоимости «зеленого» Фото: AFP Курс доллара в Украине, который с конца февраля потерял 41 копейку, продолжит падать. Такие прогнозы озвучили сайту «Сегодня» финансовые аналитики.
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Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,53 грн;1 евро – Читать далее
Сегодня, 08:23 Просмотров: … Стоимость американской валюты вновь опустилась ниже психологической отметки Фото: AFP На сегодня, 28 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,94 грн;1 евро – 33,14 грн;10 российских Читать далее
Сегодня, 08:26 Просмотров: … Евровалюта подорожала в официальных курсах Национального банка Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня» На сегодня, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27 грн;1 евро – 33,27 Читать далее
Сегодня, 08:22 Просмотров: … Стоимость американской валюты вновь преодолела психологическую отметку Фото: 401kcalculator.org На сегодня, 23 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,07 грн;1 евро – 33,23 грн;10 российских рублей Читать далее
Сегодня, 08:17 Просмотров: … Официальная стоимость 10 российских рублей осталась неизменной Фото: Pixabay На сегодня, 21 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,07 грн;1 евро – 33,4 грн;10 российских рублей Читать далее
Сегодня, 08:17 Просмотров: … Официальная стоимость «зеленого» устремилась к психологической отметке Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 19 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,75 грн;1 евро – 33,43 Читать далее