Даты визита пока нет. Курт Волкер / REUTERS Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в ближайшее время посетит Украину. Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в субботу в Брюсселе на полях Читать далее
В этом году, как и в прошлом году, каждый из награжденных получил по 240 тысяч гривен. Порошенко вручил Шевченковскую премию-2018 / фто president.gov.ua В 204 годовщину со дня рождения великого Кобзаря президент Петр Порошенко вручил Шевченковскую Читать далее
08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.
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Сейчас в перечне лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, находится 131 человек. Минкульт дополнил «черный список» российских артистов / ruskino Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства, дополнив его семью представителями российской культуры и Читать далее
Высокий представитель ЕС встретится с Порошенко, Гройсманом, Климкиным, Чернышом. Федерика Могеріні / REUTERS Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини 11-12 марта посетит Украину с рабочим визитом. Как Читать далее
12:59, 07 марта 2018 108 Продать доллары можно за 26,30 гривни, евро — за 32,60 гривни. Доллар в обменниках дешевеет, евро — дорожает / фото УНИАН Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 7 марта составляет Читать далее
Отставке Кона способствовало решение о реформе налоговой системы, но это была не единственная причина. Дональд Трамп / REUTERS Экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшее время. Читайте Читать далее