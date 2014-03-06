Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "Будапештский меморандум"

Все из: Будапештский меморандум

В Канаде дали оценку войне в Украине

Нет комментариев

В Канаде дали оценку войне в Украине  Деловая столица Миротворцы на Украине: какие страны могли бы выделить контингенты  Сайт газеты ОБЗОР Full coverage Источник


Читать далее

В США в шоке от заявления Лаврова о Будапештском меморандуме

Нет комментариев

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы нарушении Украиной Будапештского меморандума вызвало серьезное удивление в США Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу в эфире «Эхо Москвы», передает «ДС». «Меня весьма — слово


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top