Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы нарушении Украиной Будапештского меморандума вызвало серьезное удивление в США Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу в эфире «Эхо Москвы», передает «ДС». «Меня весьма — слово