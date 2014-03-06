Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов Читать далее
Из открытых источников Министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом во время брифинга 15 февраля заявила официальный Читать далее
Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы нарушении Украиной Будапештского меморандума вызвало серьезное удивление в США Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу в эфире «Эхо Москвы», передает «ДС». «Меня весьма — слово Читать далее