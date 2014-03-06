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Все из: Лавров

Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

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Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов


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В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

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Из открытых источников Министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом во время брифинга 15 февраля заявила официальный


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В США в шоке от заявления Лаврова о Будапештском меморандуме

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Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы нарушении Украиной Будапештского меморандума вызвало серьезное удивление в США Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу в эфире «Эхо Москвы», передает «ДС». «Меня весьма — слово


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