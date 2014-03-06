Представитель Украины при ООН (2007-2016) Юрий Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, имея при этом доступ к гостайне Украины. Об этом в ходе выступления в суде по делу о госизмене Януковича