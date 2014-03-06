Представитель Украины при ООН (2007-2016) Юрий Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, имея при этом доступ к гостайне Украины. Об этом в ходе выступления в суде по делу о госизмене Януковича
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Представитель Украины при ООН (2007-2016) Юрий Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, имея при этом доступ к гостайне Украины. Об этом в ходе выступления в суде по делу о госизмене Януковича
Россия нарушила элементарные правила международного правопорядка аннексией Крыма, а также необъявленной войной на востоке Украины Об этом экс-заместитель генсекретаря НАТО Александер Вершбоу сказал в эфире радио Эхо Москвы, сообщает «ДС». По словам дипломата, США не останутся