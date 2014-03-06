Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны