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Все из: финансовый кризис

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

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Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны


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Мировая экономика на пороге кризиса

Мировая экономика на пороге кризиса

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Сильнейшая волна продаж, которая потрясла 5 февраля 2018 года мировой финансовый рынок, должна заставить задуматься финансовые элиты. Это первый тревожный сигнал для мировой экономики. Так охарактеризовал последние события на мировом финансовом рынке управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик


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