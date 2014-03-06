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Все из: Интервью

Виталий Ваврищук: «Банки должны быть готовы к кризису постоянно»

Виталий Ваврищук: «Банки должны быть готовы к кризису постоянно»

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– Выполнение норматива LCR должно обеспечить банки ликвидностью на случай кризисной ситуации. Внедрение этого норматива фактически первым из Базель III – это сигнал рынку, что Нацбанк ожидает скорое начало нового кризиса, и поэтому банкам необходимо готовиться


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Мировая экономика бьет тревогу

Мировая экономика бьет тревогу

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ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.  Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Walmart планирует развивать электронную коммерцию

Walmart планирует развивать электронную коммерцию

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22 февраля 2018, 23:03 99 просмотров Электронные продажи компании Walmart в течение последнего квартала выросли всего на 23%. Этот показатель на 50% ниже результатов компании за аналогичный период в прошлом году, сообщает CNBC. После обнародования этих данных, акции


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В Узбекистане разработают программу развития электронной коммерции

В Узбекистане разработают программу развития электронной коммерции

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В Узбекистане разработают и утвердят программу развития электронной коммерции на 2018−2021 годы. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева «Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан». Документом утверждена «дорожная карта» по кардинальному совершенствованию ИКТ на 2018−2019 годы. В рамках программы


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Axe запускает интернет-магазин

Axe запускает интернет-магазин

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19 февраля 2018, 12:14 116 просмотров В рамках развития направления Direct to Consumer компания Unilever открывает Axe Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом. В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как


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Экономические новости Украины и мира.
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