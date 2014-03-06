ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник