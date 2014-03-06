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Все из: Аналитика

Мировая экономика бьет тревогу

Мировая экономика бьет тревогу

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ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.  Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Доля программатика вырастет до $84,9 млрд — три основных тренда

Доля программатика вырастет до $84,9 млрд — три основных тренда

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Покупка рекламы при помощи технологии алгоритмических закупок рекламы (программатики) продолжает наращивать свою долю в цифровом баннерном пространстве. По прогнозам Zenith Programmatic Marketing Forecasts, доля покупки таких баннеров к 2019 году превысит 67% от глобальных маркетинговых расходов. Этот


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Экономические новости Украины и мира.
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