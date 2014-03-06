ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется. Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Покупка рекламы при помощи технологии алгоритмических закупок рекламы (программатики) продолжает наращивать свою долю в цифровом баннерном пространстве. По прогнозам Zenith Programmatic Marketing Forecasts, доля покупки таких баннеров к 2019 году превысит 67% от глобальных маркетинговых расходов. Этот Читать далее
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник Читать далее