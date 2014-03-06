Украинский спортсмен Александр Абраменко, завоевавший в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу, может перебраться после Олимпиады в Россию Об этом Абраменко заявлял в интервью Sport.ua в 2016 году, информирует «ДС». Абраменко тогда рассказал, что ему поступали предложения