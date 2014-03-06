ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется. Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко встретился с Александром Абраменко, завоевавшим на Олимпийских играх в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу Глава государства вручил спортсмену и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена «За заслуги» III Читать далее
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не Читать далее
21.02.2018 12:25 Скорее всего, каждый, перед кем вставала проблема выбора входных дверей при таком разнообразии моделей и фурнитур, представленных в интернет-магазине Market dveri, задумывался над вопросом, какие факторы в этом случая являются решающими. Конечно, первое, Читать далее
Украинский спортсмен Александр Абраменко, завоевавший в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу, может перебраться после Олимпиады в Россию Об этом Абраменко заявлял в интервью Sport.ua в 2016 году, информирует «ДС». Абраменко тогда рассказал, что ему поступали предложения Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник Читать далее