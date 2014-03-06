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Все из: Спорт

Мировая экономика бьет тревогу

Мировая экономика бьет тревогу

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ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.  Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Порошенко вручил олимпийскому чемпиону Абраменко орден и ордер

Порошенко вручил олимпийскому чемпиону Абраменко орден и ордер

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Президент Украины Петр Порошенко встретился с Александром Абраменко, завоевавшим на Олимпийских играх в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу Глава государства вручил спортсмену и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена «За заслуги» III


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Интернет-магазин дверей Маркет-двери

Интернет-магазин дверей Маркет-двери

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21.02.2018 12:25 Скорее всего, каждый, перед кем вставала проблема выбора входных дверей при таком разнообразии моделей и фурнитур, представленных в интернет-магазине Market dveri, задумывался над вопросом, какие факторы в этом случая являются решающими.   Конечно, первое,


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Олимпийский чемпион Абраменко подумывал стать россиянином еще в 2016 году

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Украинский спортсмен Александр Абраменко, завоевавший в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу, может перебраться после Олимпиады в Россию Об этом Абраменко заявлял в интервью Sport.ua в 2016 году, информирует «ДС». Абраменко тогда рассказал, что ему поступали предложения


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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