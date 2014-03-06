Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак в феврале 2018 года получила зарабоную плату в размере 128,6 тыс. гривень Об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос, информирует «ДС» со ссылкой на