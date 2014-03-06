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Все из: НАПК

Корчак заработала за февраль 130 тыс. грн

Корчак заработала за февраль 130 тыс. грн

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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак в феврале 2018 года получила зарабоную плату в размере 128,6 тыс. гривень Об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос, информирует «ДС» со ссылкой на


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Нардеп Дзензерский скрыл в декларации финансовые обязательства на сумму более 3 млрд грн, — НАПК

Нардеп Дзензерский скрыл в декларации финансовые обязательства на сумму более 3 млрд грн, — НАПК

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Денис Дзензерский Вадим Чуприна Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларации народного депутата Дениса Дзензерского. В частности он не указал действительные финансовые обязательства перед 3 банковскими учреждениями на общую сумму 3 млрд 185 млн


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НАПК хочет запретить анонимным лицам финансировать партии

НАПК хочет запретить анонимным лицам финансировать партии

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подготовило законопроект «О внесении изменений в ЗУ «О политических партиях в Украине», в котором предлагает ограничить осуществление взносов на поддержку политических партий, сообщает пресс-служба НАПК. По словам председателя НАПК Натальи


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