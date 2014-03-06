Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "Мнения"

Все из: Мнения

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

Нет комментариев

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


Читать далее
Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Нет комментариев

Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


Читать далее
Walmart планирует развивать электронную коммерцию

Walmart планирует развивать электронную коммерцию

Нет комментариев

22 февраля 2018, 23:03 99 просмотров Электронные продажи компании Walmart в течение последнего квартала выросли всего на 23%. Этот показатель на 50% ниже результатов компании за аналогичный период в прошлом году, сообщает CNBC. После обнародования этих данных, акции


Читать далее
Axe запускает интернет-магазин

Axe запускает интернет-магазин

Нет комментариев

19 февраля 2018, 12:14 116 просмотров В рамках развития направления Direct to Consumer компания Unilever открывает Axe Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом. В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как


Читать далее
Рынок электронной коммерции вырастет в 5 раз

Рынок электронной коммерции вырастет в 5 раз

Нет комментариев

16 февраля 2018, 10:33 113 просмотра В России ожидается рост рынка электронной коммерции, который, в перспективе нескольких лет, может составить 5–7 трлн рублей в год, сообщает RNS со ссылкой на слова главы «Почты России» Николая Подгулова. «В перспективе нескольких лет объем рынка может составить


Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Нет комментариев

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top