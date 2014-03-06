Сейчас математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance. По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26,9-27,4 грн/$ на межбанковском рынке и 27-27,5 грн/$ – на наличном. Неделя на