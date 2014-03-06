Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный
Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный
Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн. Национальный банк Украины
Сейчас математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance. По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26,9-27,4 грн/$ на межбанковском рынке и 27-27,5 грн/$ – на наличном. Неделя на
Фото: Прес-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курсы всех основных валют на межбанковском рынке понизились и в продаже, и в покупке. Национальный банк сегодня аукцион не проводил. Национальный банк Украины на 12 февраля 2018 года
Фото: Korrespondent.net Курсы валют НБУ Нацбанк Украины незначительно ослабил курс гривны к доллару, но укрепил к евро и рублю. На межбанке торги закончились укреплением нацвалюты. Национальный банк Украины на 9 февраля 2018 года незначительно ослабил
Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс американского доллара на межбанке несущественно вырос и в продаже, и в покупке. Национальный банк не проводил в четверг валютный аукцион. Национальный банк Украины на 2 февраля 2018
Фото: bank.gov.ua Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару, при этом курс нацвалюты ослаб к евро и рублю. На межбанке наблюдалась та же тенденция. Национальный банк Украины установил на среду, 24