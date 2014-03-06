В сенате США представили доклад разведки об основных угрозах США, в котором упоминается Украина Россия может воспользоваться внутренними потрясениями в Украине — противостоянием политиков перед выборами и конфликтом на Донбассе. Америка ожидает вмешательство Москвы и в Читать далее
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс во время выступления перед Сенатом с докладом «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США» обратил внимание, что в 2018 году Россия продолжит кибератаки на США, однако наиболее дерзкие она совершит против Читать далее
Во вторник, 13 февраля, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», в которой также упомянул Украину, в частности, о конфликте на востоке страны. Читать далее