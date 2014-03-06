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Все из: разведка

Главные угрозы для Украины. Доклад разведки США

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В сенате США представили доклад разведки об основных угрозах США, в котором упоминается Украина Россия может воспользоваться внутренними потрясениями в Украине — противостоянием политиков перед выборами и конфликтом на Донбассе. Америка ожидает вмешательство Москвы и в


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В США предупредили о дерзких кибероперациях России против Украины

В США предупредили о дерзких кибероперациях России против Украины

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Директор Национальной разведки США Дэн Коутс во время выступления перед Сенатом с докладом «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США» обратил внимание, что в 2018 году Россия продолжит кибератаки на США, однако наиболее дерзкие она совершит против


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Недовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам – разведка США

Недовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам – разведка США

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Во вторник, 13 февраля, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», в которой также упомянул Украину, в частности, о конфликте на востоке страны.


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Экономические новости Украины и мира.
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