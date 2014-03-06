По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 п.п. меньше показателя за 9 месяцев 2016 года. Минэкономразвития/Twitter Как отмечается в исследовании министерства, детенизация экономики стала