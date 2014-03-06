Фото: Андрей Шинькович (из открытых источников) По данным Международного валютного фонда, 44,8% экономики Украины находится в тени. Как втрое сократить этот показатель рассказал на встрече с представителями коалиции «За детенизацию» народный депутат, автор законопроекта №8089 Андрей Читать далее
Киев, 12 февраля — АиФ-Украина. Украинская экономика выходит из кризиса, чему есть несколько доказательств – детенизация экономики, рост производства, расширение внутреннего и внешнего спроса, умеренный инфляционный процесс и улучшение ожиданий населения. Такую информацию сообщает пресс-служба Министерства Читать далее
По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 п.п. меньше показателя за 9 месяцев 2016 года. Минэкономразвития/Twitter Как отмечается в исследовании министерства, детенизация экономики стала Читать далее