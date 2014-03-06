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Украинцы массово бегут в Польшу

Украинцы массово бегут в Польшу

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Эксперты заявляют, что власти страны сознательно сбросили свои проблемы на ЕС Сегодня в 19:36, просмотров: 530 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около 100 тысяч украинцев мигрируют из страны каждый месяц. Всего за прошлый


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Доллар, подвинься! Идёт юань и рубль

Доллар, подвинься! Идёт юань и рубль

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Коллаж: ПГ. Фото: Pixabay На Шанхайской бирже 26 марта 2018 года откроются торги нефтяными фьючерсами за юани, о чём объявила Китайская комиссия по ценным бумагам. С этого дня могут стартовать процессы, при которых национальная валюта социалистического


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Экономические новости Украины и мира.
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