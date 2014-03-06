Эксперты заявляют, что власти страны сознательно сбросили свои проблемы на ЕС Сегодня в 19:36, просмотров: 530 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около 100 тысяч украинцев мигрируют из страны каждый месяц. Всего за прошлый