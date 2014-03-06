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Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск. О том, что Гульнара Каримова разыскивается по обвинению в нанесении ущерба государства в 200 млн$, сообщила Генпрокуратура республики. Первая информация о серьёзных проблемах Гульнары Каримовой в отношениях со Читать далее
Два российских бомбардировщика Су-24 и один разведывательный самолёт Ан-26 облетели корабль канадских ВМС Министерство обороны Канады заявило, что российские самолеты совершили облет канадского военного корабля Toronto во время международных учений Sea Breeze в Черном море. В Читать далее
Более 1 тыс. военнослужащих США и их союзников будут отправлены на Украину для участия в совместных учениях Rapid Trident («Быстрый трезубец»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя европейского командования армии США Грегори Хикса. Читать далее
Кременчугский автосборочный завод, который является частью группы «АИС», прекратил свою деятельность. Как известно, он находится на территории Полтавской области в городе Кременчуг. Об остановке деятельности завода сообщил его представитель. Читать далее
В стенах Харьковского тракторного завода остановили выпуск бронированной техники, а точнее снегоболотохода. О таких неприятных событиях сообщил Владислав Губин, который занимает пост генерального директора предприятия. На сегодняшний день часть предприятия, на которой производились снегоболотоходы, претерпела расформирование. Читать далее
Санкции Европейского Союза в отношении России в ближайшее время начнут оказывать эффект. С таким заявлением выступил Мартин Дей, занимающий пост заместителя руководителя миссии Великобритании в Украине, как сообщает информагентство УНИАН. Читать далее