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Все из: 200

«В любом списке чувствую себя неуютно. И в «Форбсе» тоже»

«В любом списке чувствую себя неуютно. И в «Форбсе» тоже»

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Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск

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Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск. О том, что Гульнара Каримова разыскивается по обвинению в нанесении ущерба государства в 200 млн$, сообщила Генпрокуратура республики. Первая информация о серьёзных проблемах Гульнары Каримовой в отношениях со


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Канада обвиняет Россию в провокации в Чёрном море во время учений НАТО

Канада обвиняет Россию в провокации в Чёрном море во время учений НАТО

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Два российских бомбардировщика Су-24 и один разведывательный самолёт Ан-26 облетели корабль канадских ВМС Министерство обороны Канады заявило, что российские самолеты совершили облет канадского военного корабля Toronto во время международных учений Sea Breeze в Черном море. В


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НАТО отправляет на Украину более 1000 бойцов

НАТО отправляет на Украину более 1000 бойцов

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Более 1 тыс. военнослужащих США и их союзников будут отправлены на Украину для участия в совместных учениях Rapid Trident («Быстрый трезубец»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя европейского командования армии США Грегори Хикса.


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В Украине закрылся автозавод

В Украине закрылся автозавод

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Кременчугский автосборочный завод, который является частью группы «АИС», прекратил свою деятельность. Как известно, он находится на территории Полтавской области в городе Кременчуг. Об остановке деятельности завода сообщил его представитель.


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В Харькове остановили производство бронетехники

В Харькове остановили производство бронетехники

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В стенах Харьковского тракторного завода остановили выпуск бронированной техники, а точнее снегоболотохода. О таких неприятных событиях сообщил Владислав Губин, который занимает пост генерального директора предприятия. На сегодняшний день часть предприятия, на которой производились снегоболотоходы, претерпела расформирование.


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Из-за санкций Россия потеряет 200 миллиардов долларов

Из-за санкций Россия потеряет 200 миллиардов долларов

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Санкции Европейского Союза в отношении России в ближайшее время начнут оказывать эффект. С таким заявлением выступил Мартин Дей, занимающий пост заместителя руководителя миссии Великобритании в Украине, как сообщает информагентство УНИАН.


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Экономические новости Украины и мира.
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