Табло с курсом валют запретили в РФ » Слово и Дело

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

Об этом сообщает РБК, передает «Слово и Дело».

Отмечается, что 23 апреля ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за пределами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней.

Как сообщает агентство, с инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками.

Напомним, Всемирный банк констатирует замедление роста экономики в Украине.

В НБУ говорят, что в первом квартале 2019 года рост реального валового внутреннего продукта замедлился до 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (3,1%).

Как считают в Нацбанке, замедление роста ВВП обусловлено ожидаемым уменьшением положительного вклада сельского хозяйства вследствие исчерпания влияния эффекта рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году.

Также сообщалось, что Украина оказалась в десятке «несчастных экономик» мира.

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