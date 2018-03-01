T-Mail Alibaba переводит трансграничную коммерцию в блокчейн

Согласно сообщениям, платформа электронной коммерции T-Mall от Alibaba внедряет технологию блокчейн в свою трансграничную цепочку поставок через партнерство с логистической компанией Cainiao.

Согласно сообщению информационного агентства Китая Синьхуа в среду, партнерство нацелено на передачу информации о товарах для импорта и экспорта на блок-цепь, которая затем может отслеживать страну происхождения, порт и способ доставки, порт прибытия и данные таможенного отчета.

Новый запуск Cainiao, в котором Alibaba является инвестором, удваивает свою уверенность в том, что блокчейн имеет значительный потенциал для принятия трансграничной электронной коммерции.

Целью партнерства является тот факт, что китайские потребители из разных городов, охваченных Cainiao, включая Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, смогут отслеживать логистическую информацию на основе блокчейна, а это примерно 30 000 товаров из 50 стран через мобильное приложение электронной коммерции.

Партнерство также подтверждает последние шаги компании Alibaba, направленные на повышение доверия потребителей в борьбе с контрафактной продукцией.

Как сообщалось ранее , Alibaba в прошлом году сотрудничала с PwC, чтобы разработать систему, которая направлена ​​на сокращение мошенничества с продуктами питания с использованием технологии blockchain, получившей название Food Trust Framework.

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