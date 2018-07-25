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Сюмар вышла замуж и ради карьеры сделала мужа безработным

Политика 25 Июл 2018
Сюмар вышла замуж и ради карьеры сделала мужа безработным
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Заместитель председателя парламентской фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар вышла замуж за бывшего заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка

Об этом Сюмар сообщила на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Не считаю это новостью, а лишь сообщением для друзей — мы с Дмитрий Христюк поженились», — написала Сюмар.

По ее словам, ради семьи Хрисюк уволился с должности.

«Сегодня Дмитрий уволился, поскольку считает, что в семье достаточно одного «политика». И я невероятно уважаю это его решение, потому что понимаю, что он просто оберегает нашу семью», — сообщила нардеп.

По словам Сюмар, ей «всегда нравились сильные и умные мужчины, которые умеют делать дела». Она рассказала, что познакомилась с будущем мужем, когда была в СНБО, а он, будучи заместителем губернатора Киевщины, «создавал первые добровольческие батальоны».

«Для всех заинтересованных и тех, кто любит покопаться в наших кухнях, чайниках, белье и т.д, сообщаю — мы оба давно разведенные, слава Богу и его бывшая жена, и мой бывший муж — давно женаты и имеют новые семьи). У нас двое замечательных дочерей — Ниночку и Софию) «, — заявила Сюмар.

К этому она добавила, что своими детьми они с мужем считают и трех его крестников, отцом которых является погибший «комбат 11 батальона «Киевской Руси» Александр Гуменюк.

Также Сюмар рассказала о «семейном имуществе».

«Чтобы уж совсем не возникало вопросов, я дам все ответы, — у меня есть одна квартира в Киеве, у Дмитрия — в Буче. У меня есть одно авто Volvo, у него — одно авто Toyota (при разводе Дмитрий все имущество — дом и две квартиры оставил бывшей жене). мы помогаем моей маме достроить дом в Киевской области и как только введем его в эксплуатацию, будем праздновать всей семьей там). (это сразу укажем в декларациях). Никакого другого имущества, счетов или бизнес мы не имеем, но точно счастливы тем, что есть «, — заключила она.

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