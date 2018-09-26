Сытник хочет поставить во главе САП своего человека — СМИ

Директор НАБУ Артем Сытник хочет видеть во главе САП лояльного к себе прокурора Андрея Перова, который известен своей конфликтностью

Артем Сытник хочет видеть во главе САП лояльного к себе прокурора Андрея Перова. Фото: hromadske

По информации источников, руководитель НАБУ обсуждал кандидатуру Перова не только с западными дипломатами, но и с президентом на тайной встрече в Козине ночью 26 апреля. Артем Сытник, говорится в публикации, среди прочего предлагал Петру Порошенко избавиться от главы САП Назара Холодницкого, а на его место рекомендовал лояльного Перова. Также Перова активно пиарят близкие к НАБУ «антикорупционеры», пишет Gazeta.ua.

Именно этот прокурор САП осуществляет процессуальное руководство самыми громкими делами НАБУ — бывшего главы фискальной службы Романа Насирова, экс-главы парламентского комитета по ТЭК Николая Мартыненко, депутата-беглеца Александра Онищенко. «Все эти дела особо важны Сытнику для демонстрации своей эффективности перед западными партнерами. Кроме того, они находятся на личном контроле у Петра Порошенко», — говорится в публикации.

По информации журналистов, Андрей Перов родился и вырос в небедной семье на пророссийской Луганщине. Этот регион отличается срастанием интересов прокуратуры и собственников «серого» бизнеса. Мать и баба Перова работали в прокуратуре, говорится в статье, и при Януковиче обеспечили Андрею стремительную карьеру. Уже в 25 лет Андрея назначили начальником отдела Луганской областной прокуратуры, однако он занимался преимущественно бытовой поножовщиной.

В 2015 году Андрей Перов проиграл конкурс в Черниговскую местную прокуратуру, но вскоре был зачислен в элитную Антикоррупционную прокуратуру. По мнению экспертов, проводивших отбор в САП, уровень кандидатов был очень низкий. Также журналисты отмечают: существует вероятность того, что при прохождении конкурса в САП отец Перова проживал на оккупированной территории (что помешало бы Перову получить должность), поэтому Перов мог эту информацию не афишировать.

В публикации указывается, что Андрей Перов имеет скандальную репутацию в профессиональных кругах и во время судебных процессов ведет себя агрессивно — рассчитывая на быстрый карьерный рост. «С одной стороны, ему благоволит Сытник, с другой — ожесточенный конфликт между руководителями НАБУ и САП открывает перед тридцатилетним выходцем с Луганщины перспективы, о которых он и мечтать не мог», — говорится в статье.

Также там цитируется близкий к НАБУ активист Виталий Шабунин, который заявил, что Андрей Перов был бы лучшим генпрокурором в мире.

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