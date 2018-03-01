Сын замминистра образования совершил разбойное нападение, — СМИ

В Киеве сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, Михаил, принял участие в разбойном нападении, чтобы завладеть смартфоном Iphone 8+

Об этом сообщил источник «Обозревателя» в правоохранительных органах, передает «ДС».

Как стало известно, сын замминистра, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.

Для этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. 22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу, пер. Артиллерийский, 5-а.

Там они поджидали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу.

Однако тот сумел вырваться и убежать вместе с товаром. После этого пострадавший написал заявление в полицию.

В ходе опознания курьер узнал в Ковтунце того, кто угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления.

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