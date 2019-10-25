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Сын Патрушева покинет «Газпром нефть» ради новой работы :: Бизнес :: РБК

Мировая экономика 25 Окт 2019
Сын Патрушева покинет «Газпром нефть» ради новой работы :: Бизнес :: РБК
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Бизнес ,

25 окт, 15:34

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Сын Патрушева покинет «Газпром нефть» ради новой работы

Андрей Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, покидает пост замгендиректора по развитию шельфовых проектов компании «Газпром нефть». Об этом РБК сообщил ее представитель.

«Данное решение связано с переходом на другую работу», — сказал он.

Патрушев перейдет в частный бизнес, сказал РБК его знакомый, не уточнив куда именно.

Сын Патрушева возглавил совет директоров СП «Газпрома» и ЛУКОЙЛа

Андрей Патрушев родился в 1981 году. В 2003 году окончил Академию ФСБ по специальности «юриспруденция», затем Дипломатическую академию МИД по специальности «мировая экономика», а в 2008 году — Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «нефтегазовое дело».

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