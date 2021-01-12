Сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза :: Бизнес :: РБК

Никиту Мордашова отправил в армию отец, так как тот не хотел учиться, сообщил источник РБК. Летом Мордашова-младшего отчислили из ВШЭ, где он проучился год, пишет Forbes

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сын российского миллиардера Алексея Мордашова Никита ушел служить в армию, сообщил источник РБК, знакомый с сыном бизнесмена. Первым об этом написал Forbes со ссылкой на его знакомого. Собеседник РБК уточнил, что в армию Никиту отправил отец, поскольку сын не хотел учиться.

Представитель Мордашова-старшего отказался комментировать частную жизнь членов его семьи.

Летом Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики, пишет Forbes со ссылкой на знакомого Никиты и источник, близкий к вузу. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Его зачислили летом 2019 года, он учился на платной основе.

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По данным с сайта образовательной программы, к концу года обучения у Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный — 10).

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