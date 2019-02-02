Свершилось: «Почта России» повергла всех в шок своим невероятным поступком — AKKet.com

Вот уже как много лет россиян по части почтовых отправлений обслуживает организация «Почта России», которая за более чем 15 лет своего существования так и не сумели решить даже базовые проблемы, вроде кражи содержимого посылок, нарушения сроков доставки, а также хамства в отделениях. Впрочем, наконец-то свершилось то, чего многие уже очень давно ждали. Как стало известно сегодня, 2 февраля 2019 года, государственная почтовая служба решила провести масштабную реформу, которая сделает ее гораздо лучше, чем когда-либо раньше.

Считанные часы назад «Почта России» повергла всех в шок своим невероятным поступком, потому как никто не ожидал ничего подобного. Как удалось выяснить, данная организация презентовала новую модель управления региональными отделениями. Отныне вся организация будет состоять из шести блоков, за каждый из которых будут отвечать конкретные отделы и люди. Речь идет о таких отделах, как «электронная коммерция, розничная торговля, сеть, почтовый бизнес и государственно-социальные услуги, международный и финансовый бизнес».

Кроме того, «Почта России» решила выделить в отдельный блок все вопросы, связанные с персоналом и безопасностью. Именно он должен помочь всем тем жителям РФ, почтовые отправления которых украдут в будущем, повредят или же сделают что-то еще, чего на самом деле быть не должно. Как сообщил глава почтовой службы Николай Подгузов, такие меры позволят почтовой службе уже в ближайшие пять лет приблизиться к выручку на уровне 270 млрд рублей в год, а это, в свою очередь, позволит ей войти в топ-5 самых лучших почтовых и логистических операторов мира, согласно уровню организации EBITDA.

В настоящее время используется уже давно изжившая себя модель, при которой каждое из десяти направлений курирует заместитель генерального директора, но он не может за всем уследить в одиночку. Именно поэтому было решено провести масштабную реформу, при которой в каждом из блоков будет свое собственное руководство, отвечающее за свои обязательства. При этом, скорее всего, направление посылочного бизнеса будет полностью упразднено, а отвечать за него будут сразу два блока, между которыми разделят обязательства. Речь идет подразделениях электронной торговли и международного бизнеса.

Подготовка к реформе уже начала вестись, а пройдет она через несколько месяцев. Ранее удалось выяснить, что «Почта России» ворует все смартфоны, которые пребывают в сортировочные центры.

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