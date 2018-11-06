Свердловскую чиновницу отстранили от должности после заявления о молодежи

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10:3906.11.2018

(обновлено: 19:32 06.11.2018)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, заявившую, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению, отстранили от должности на время проверки. Об этом сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Стал известен доход свердловской чиновницы, высказавшейся о молодежиРанее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. Она заявила, что о молодых людях должны заботиться родители, потому что государство их не просило рожать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание чиновницы некорректным.

Он также высказал свое мнение по поводу государства и молодежи.

«Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. <…> Государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — сказал Куйвашев.

Шнуров посвятил стихотворение высказавшейся о детях свердловской чиновницеПозже Глацких попыталась объяснить свои слова, признав, что «не сумела выразиться корректно». Она уточнила, что суть высказывания заключалась в том, что «семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, государство — лишь помощник в этом вопросе».





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