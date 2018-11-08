Суслов: Россия не планировала нанести удар по экономике Украины, поэтому санкции — слабые

Контрсанкции, введенные Российской Федерацией в отношении Украины, неслучайно такие «слабые». Россия не хотела наносить удар по экономике Украины и примененные экономические меры всего лишь демонстрационные. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов на конференции «Россия ставит на санкции — чем ответить Украине? Может ли бизнес-дипломатия стать альтернативой бизнесу на конфронтации?», которая прошла в газете «2000».

«Обратите внимание, — акцентировал Суслов, — Украина поэтапно ежегодно расширяет антироссийский санкционный список. И если РФ ввела экономические ограничения для 322 физлиц и 68 юрлиц, то наша страна — для 1748 российских граждан и 756 компаний. Поэтому когда возникает вопрос, чем ответить нашей стране на российские санкции, то я говорю, что украинское правительство уже давно ответило. Вводя такие слабые, чисто демонстрационные санкции, Россия не планировала нанести какой-то ощутимый удар по экономике нашей страны. Это сугубо политическое решение».

По словам бывшего главы Минэкономики, при желании Россия могла ввести против нашей страны гораздо более жесткие ограничения. Например, прямой запрет на поставки продукции подсанкционных предприятий или блокировка расчетов в пользу банков Украины. Можно было разъединить российскую и украинскую энергосистемы (что вызвало бы дестабилизацию отечественного энергоснабжения), ограничить поставки украинским АЭС ядерного топлива и приемку ядерных отходов, прекратить поставки нефтепродуктов, автомобильного газа и энергетического угля. Также можно было ввести санкции против украинцев, находящихся на заработках в России. И это было бы ощутимее. Но ничего подобного не произошло.

Напомним о санкциях РФ: в обнародованном списке — украинские политики, министры и сын Порошенко.

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