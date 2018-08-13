Суслов: Прекращение торгово-экономических отношений с РФ нанесет колоссальный ущерб экономике Украины и понизит уровень жизни

Суслов отметил, что Россия среди всех других стран является крупнейшим торговым партнером Украины

Министр экономики 1997-1998 гг. Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина». 26.07.2018 112.ua

Прекращение торгово-экономических отношений с РФ нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще более понизит уровень жизни украинцев. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

«Украина, думаю, правильно борется за то, чтобы сохранить за собой транзит через свою территорию, хотя именно эти услуги дают российскому бюджету больше доходов. Так что предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения – это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще более понизит уровень жизни украинцев. Это десятки миллиардов долларов в год потерь», — сказал он.

Суслов отметил, что Россия среди всех других стран является крупнейшим торговым партнером Украины.

«Если говорить о странах, то на сегодня Россия является крупнейшим торговым партнером Украины, и скажем прямо — для Украины это хорошо, потому что это дает Украине значительный рынок для сбыта своих товаров и дает возможность закупать то, что критически важно для Украины. Украина, скажем, покупает в России ядерное топливо, и это важно для работы атомных электростанций, производящих в Украине более половины электроэнергии. И много других примеров. Есть примеры, где сотрудничество прекращено, например, в космической отрасли. В итоге, Украина прекратила выпускать ракеты и не участвует в запусках космических аппаратов», — отметил он.

Напомним, ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Киеву недопустимо вести торговлю с Москвой. По его словам, Россия все еще остается первым торговым партнером Украины.





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