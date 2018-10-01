Суслов: Экономика и промышленность Украины деградируют

Бывший глава ведомства в эфире телеканала NewsOne подчеркнул, что любые обещания власти о повышении социальных стандартов и выплат — пустая демагогия. По его словам, политики-популисты могут бесконечно долго декларировать о своих намерениях, но реального ресурса для этого нет.

«Наша экономика не даёт такой зарплаты, а давление на экономику — налоговая, постоянное рейдерство, отжим собственности. Повышение цены на газ ставит под удар существование химической промышленности Украины, и в значительной степени металлургии, а также целого ряда других отраслей, потому что это рост затрат и снижение конкурентоспособности. Мы идём по пути деградации нашей промышленности и экономики в целом» — заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.«Взгляд»: Десять разоренных гигантов украинской промышленности

По словам депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Александра Долженкова, государственный долг Украины превышает 2 трлн гривен, что превышает 75% ВВП, а на его погашение тратится треть госбюджета. Экономист Виктор Скаршевский обратил внимание на тот факт, что за 5 лет сотрудничества с МВФ размер государственного долга страны вырос на $10 млрд.

Промышленный потенциал также стремительно сокращается. Вначале 2016 года украинские власти приняли решение о ликвидации концерна «Антонов», который был одним из немногих предприятий мира, реализующих полный цикл создания современного летательного аппарата: от разработки до серийного производства и обеспечения комплексной послепродажной поддержки. Специалисты предприятия разработали более 100 типов и модификаций самолётов различных категорий, включая грузовые гиганты «Руслан» и «Мрия». Руководство страны приняло решение о реструктуризации в связи с тем, что входящие в состав концерна госпредприятие «Антонов», Харьковский авиационный завод и Киевский завод гражданской авиации передали в распоряжение «Укроборонпрома».

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