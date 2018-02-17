Существующий мировой порядок обречен на гибель

Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР.

Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую плиту, сформировавшуюся в Ялте в 1945 году в результате раздела мира после Второй мировой войны. Как бы там ни было, но ялтинские договоренности успешно действовали вплоть до развала СССР.

Устранив, как считали американцы, с геополитической арены СССР — своего основного конкурента, они решили, что поймали Бога за бороду, и мирно задремали, спокойные за свое будущее. Неслучайно говорят: «Если хочешь рассмешить Бога, сообщи ему о своих планах».

Дремать в «бороде у Бога» — занятие более чем рискованное. США, а вместе с ними и весь Запад, «проспали» завершение своего господства в мире — в политике, экономике, в военной области и в сфере идеологии.

Что позволило немногочисленным отрядам конкистадоров завоевать Северную Америку, а казакам Ермака — всю Сибирь? Превосходство в оружии (ружья, пушки против лука и стрел у аборигенов) и все то, что мы сегодня называем идеологической составляющей: боевой дух, стремление воинов к экспансии (возможно, даже из корыстных побуждений), воля к победе на благо своей страны, жажда личной славы и т. п.

Распространение ядерного оружия в мире (СССР, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР) лишило Запад военного превосходства. Что же касается идеологии, то для всего остального мира современная (а по существу, историческая) западная идеология все больше стала восприниматься исключительно со знаком минус.

Куда восходит англо-саксонская идеология? К античному миру — Древней Греции и Риму. Само понятие демократии родилось и воплотилось в реальность там. Во времена расцвета античных обществ. Есть только два но: демократия могла существовать лишь в экономических условиях рабства и наличия мощной армии, способной подавлять любые восстания рабов и постоянно пополнять число рабов за счет соседей. В процессе эволюции, начиная с того же Древнего мира, демократия неизбежно превращалась в свою противоположность — империю или диктатуру в самых худших проявлениях.

В своей истории Европа, а за ней и США прошли все эти стадии в разной последовательности.

А теперь, потеряв монополию на ядерное оружие и на экономическую исключительность в результате развала колониальной системы и взрывного роста азиатских экономик, Запад теряет и идеологическую привлекательность.

Последний «спасательный круг» — идеология общества, базирующегося на правах человека, на глазах тонет под грузом кощунственной, брутальной внешней политики, нарушающей все принципы прав человека, включая право на жизнь. Не говоря уже о жизни достойной.

Как оказалось, в современном мире без достойной идеологии невозможно сохранить целостность и устои любого государства. В экстремальных случаях, когда все более заметным становится приближение коллапса государства, последней палочкой-выручалочкой становится жупел внешнего врага, перед лицом которого необходимо сплотиться. Работает, но недолго. Наиболее наглядный пример — Украина. Главным врагом, агрессором и вообще самым страшным на свете назначена Россия.

В последнее время в этом плане мало чем отличаются от Украины и США, где идеологическим стержнем стала антироссийская фобия, переходящая в параноидальную истерию. Без нее уже невозможно сплотить общество, распадающееся из-за внутренних дрязг и разногласий.

Почему вдруг Россия? Да потому, что у нее в последнее время отмечается стабильный рост трёх компонентов, свидетельствующих об усилении мощи государства на международном уровне: экономики, армии и идеологии.

Кто-то может сказать, что идеологии в России в постсоветский период и вовсе не наблюдается. В интеллигентских кругах порой лишь ищут некую «национальную идею».

Но идеология исторически существует в глубинах общественного сознания и базируется на морали сельской общины, сформировавшейся со времен Древней Руси и татаро-монгольского нашествия под воздействием таких факторов, как необходимость выжить в условиях внешней угрозы и социальной несправедливости со стороны властей. Ее определяют два основополагающих понятия: патриотизм и социальная справедливость. А все попытки деидеологизировать российское общество, приблизить его к англосаксонской (либеральной) модели неизбежно терпят поражение.

Да, у нас пока недостаточно интенсивно развивается экономика. А что происходит с Западом? С утратой военного преимущества рушится их международная либеральная экономическая система, способная эффективно работать лишь в условиях навязывания другим странам своих правил. Необходимость самим соблюдать эти правила ведет к пробуксовыванию экономики западных стран из-за потери конкурентоспособности. Ранее она была обеспечена большой разницей в оплате труда, что метрополии могли позволить за счет ограбления колоний (в прямом и переносном смысле).

Звучит парадоксально, но коммунистический Китай намного больше приспособлен к глобализации, чем Соединенные Штаты, которые уже не могут стабильно экономически развиваться без использования системы санкций, то есть грубого нарушения принципа свободной торговли в международных отношениях.

Формально санкции вводятся по политическим мотивам, а в действительности являются не чем иным, как открытой формой экономического протекционизма.

Если отбросить всю словесную шелуху, то санкции в отношении нашей страны являются попыткой ослабить экономические связи между ЕС и Россией в интересах исключительно Соединенных Штатов. Стремление Америки навязать европейским странам свой дорогой СПГ вместо дешевого российского трубопроводного газа — наглядный тому пример.

Как долго европейцы смогут терпеть этот экономический шантаж, думается, покажет уже ближайшее будущее.

Глобализация ударила не только по экономике США, но и совсем неожиданным образом зашатался один из столпов американской демократии, зафиксированный в Конституции, — принцип свободы слова.

С появлением Интернета стало все труднее манипулировать общественным мнением через послушные СМИ, находящиеся в руках нескольких медийных магнатов. Это прекрасно иллюстрируют последние президентские выборы, когда «гарантированная» послушной прессой победа Хиллари Клинтон обернулась для нее совсем неожиданным поражением.

Сработала информация, распространяемая через социальные сети. Взять их под контроль политическим элитам очень трудно. Но надо же что-то делать, потому что, если так пойдет и дальше, невозможно будет сохранить стабильность внутриполитической ситуации. Это при том, что внешняя политика, базирующаяся на грубой военной силе, идет вразнос.

Распространение ядерного оружия в мире, а на подходе так называемые пороговые страны, среди которых Иран, Южная Корея, Япония, Египет, Саудовская Аравия, лишает Соединенные Штаты глобального превосходства, базирующегося на мощной экономике. Зачем нужен авианосец, на создание которого затрачены многие миллиарды долларов, если его может пустить ко дну одна ракета с ядерной боеголовкой, размещенная на катере береговой охраны, на барже или контейнеровозе одной из малых стран третьего мира?

К чему подводные ядерные крейсеры, ракеты которых нацелены на одну страну — Россию, если реальная ядерная угроза для США может исходить от малой подводной лодки другого государства? Или даже террористической организации, которая вдруг стала обладателем ядерного боезаряда. Перспектива вполне реальная.

Тектонические землетрясения в экономике, политике, вооружениях в современном мире вызывают все возрастающее смятение элит. Одни не хотят мириться с утратой привычного влияния на мировые процессы, другие уже не готовы оставаться в подчиненном положении, в котором их пытаются сохранить страны, утратившие свои былые экономические, военные и политические возможности.

С исторической точки зрения происходящие процессы развиваются сверхстремительно. Современники не всегда способны дать им верную оценку. А процесс идет и может вылиться в фундаментальные противоречия, ведущие к новому мировому вооруженному противостоянию. Выход единственный — в заключении между странами нового общественного договора, базирующегося на принципах политического, экономического и морального равенства.

Своего рода новой Ялты, но уже в более широком масштабе — с учетом интересов всех стран мира, включая самые малые. Речь идет о формировании новых принципов международных отношений, соответствующих современному уровню морального и интеллектуального развития человечества. И это единственный способ избежать Армагеддона, стрелки часов которого неминуемо приближаются к полуночи.

Сергей Кузнецов

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