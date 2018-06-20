Существует ли венчурное финансирование в Казахстане? Часть 1

Сегодня деятельность многих технологичных и успешных компаний с мировым именем, например, таких как Snapchat, Xiaomi, Uber или SpaceX финансируется венчурными инвесторами. В развитых странах этот вид инвестиций имеет высокую популярность и является одним из главных в финансировании стартап проектов. Однако в Казахстане еще очень много проблем в этом направлении. В первой части статьи мы рассмотрим мировой опыт развития венчурного капитала, во второй – казахстанскую практику.

Венчурный капитал в мире

Приблизительно $25 млрд инвестиций по итогам 2017 года направлено на развитие пяти крупнейших отраслей промышленности, источником 76% объема которых являются средства венчурного капитала. Так, общемировой годовой показатель объема венчурного финансирования в 2017 году составил $155 млрд, при этом, на долю США приходится 70% глобальных инвестиций, а на Европу и Азию – 14% инвестиций. Поэтому, государством, лидирующим в сфере венчурного финансирования, считается США.

По данным канадского отчета Martin Prosperity Institute за 2016 год в США венчурные инвестиции вкладываются в разные отрасли, например, в 2017 году в сектор программного обеспечения направлено около 36% инвестиций стоимостью в $12 млрд, на развитие биотехнологии, средств массовой информации и развлечений инвестировано 17,3% и 9,5% венчурного капитала соответственно.

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В США одним из основных источников потока венчурного финансирования является инвестиционный коридор Бостон – Нью-Йорк – Вашингтон и Сан-Франциско, выделяющий около 40% мирового объема венчурного финансирования. При этом, наиболее востребованными объектами венчурного финансирования признаны следующие сектора:

1) реклама – за последние 5 лет объем инвестиций в данную отрасль сократился с 15% до 5%. Рекламные бизнес-модели постепенно теряют свою ценность в глазах инвесторов. Одной из основных причин этого является сильное влияние рекламных сетей, в том числе Google и Facebook.

2) сфера работы с большими данными;

3) облачные вычисления — инфраструктура, используемая разработчиками продукта для создания сервисов;

4) электронная коммерция;

5) программное обеспечение как услуга;

6) сфера торговли и экономической активности – в данном секторе зафиксировано повышение динамики стартап-финансирования с 2,5% до 10% за последние четыре года. Uber и AirBnB являются причиной его огромного успеха.

Общий объем сделок в сфере венчурного финансирования в 2018 году демонстрирует продолжение тенденций роста в 2017 году: рост среднего объема сделок с венчурными капиталистами и финансированием стартап-проектов до $1 млн., размера первоначального финансирования до $5 млн., на более поздних этапах сделки – до $10,8 млн. Наблюдается значительное увеличение инвестиций в фармацевтику и биотехнологию в годовом исчислении, составивших в 2017 году $16,6 млрд в сравнении с показателем 2016 года — $12,2 млрд. Рост венчурных инвестиций в сферу искусственного интеллекта и компьютерного обучения в 2017 году составил $6 млрд, достигнув отметки в $12 млрд.

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По мнению офиса KPMG в Сингапуре, динамика мировых инвестиций в венчурное финансирование демонстрирует растущие тренды, благодаря оживлению финансирования проектов в Азии и новым квартальным инвестиционным максимумам в США и Европе. Опыт развития венчурного финансирования последних лет доказывает, что инвесторы продолжают вкладывать капитал в проекты на более поздних этапах (70% инвестиций сосредоточены в зрелых проектах со сделками в размере $25 млн или более). В целом, объем венчурного финансирования в 2017 году в Сингапуре достиг $1,2 млрд, наиболее популярным объектом высокорисковых инвестиций по-прежнему является технический сектор, отмечаются хорошие показатели отдачи капиталовложений.

Региональные тренды

Объем венчурных инвестиций в Азии достиг годового максимума в более чем $48 млрд в 2017 году, вызванного ростом капиталовложений в Китае в четвертом квартале 2017 года. В течение четвертого квартала 2017 года Китай доминировал на рынке азиатских венчурных инвестиций с объемом в $13,9 млрд. Напротив, в Индии размер вложений венчурного капитала снизился на четверть до 523 миллиона долларов, несмотря на это 2017 год в целом был достаточно активным в стране с семью мега-сделками стоимостью в $100 млн.

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Инвестиции венчурного капитала в страны Южной и Северной Америки достигли рекордного показателя в $24,5 млрд в четвертом квартале 2017 года, причем США лидируют по объему инвестиций: $23,75 млрд. Сектор венчурного финансирования в США отличает значительный рост крупных сделок, включая три наиболее капиталоемкие на сумму в $1,5 млрд с Lyft, $1,2 млрд с Grail Biotechnology и $1 млрд с Faraday Future. Второй год подряд ежегодный объем венчурного финансирования в США достигает $70 млрд.

В четвертом квартале 2017 года также отмечается значительный рост инвестиций венчурного капитала в Европу в размере $5,7 млрд, что позволило зафиксировать новый годовой максимум в $19,1 млрд. Большинство крупнейших европейских сделок заключены в Великобритании, но рост также произошел и за счет проектов ADC в Швейцарии ($200 млн), «Британская Bima» ($107 млн) и немецкого проекта CureVac ($100 млн). Франция показала магнитуду своей быстрорастущей инновационной системы с удвоением среднего размера сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,6 млн.

Таким образом, динамика развития венчурного финансирования демонстрирует наличие фундаментальных факторов, способствующих привлечению инвесторов такие как благоприятные перспективы инновационного развития и научно-технологического прогресса, возможность сокращения издержек на развитие бизнеса за счет предоставляемых в большинстве развитых стран, таких как Великобритания, Германия, Франция, Япония, Корея, Израиль и т.д. различного рода преференций и льгот, стимулирующих стремительный рост венчурного капитала. В целом, коэффициент активности сделок вырос на 11%, ввиду увеличения показателей количества сделок и объема вложенного капитала в Азиатском регионе.

Продолжение следует





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