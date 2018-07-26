Сущенко вступился за Фейгина, которого пытаются лишить адвокатского статуса

Украинский политзаключенный Роман Сущенко обратился к Хамовническому райсуду с заявлением о том, что дело против адвоката Марка Фейгина является политически мотивированным

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил сам Фейгин, передает «ДС»

«Роман Сущенко обратился к Хамовническому районному суду рассматривающему мой иск к адвокатской палате города Москвы по поводу лишения меня статуса», — прокомментировал он.

Отметим, в тексте заявления сказано, что обвинения против Фейгина являются политически мотивированными.

Как сообщала «ДС», Марка Фейгина лишили адвокатского статуса. При этом он заявил, что дело украинского политзаключенного Романа Сущенко будет вести другой адвокат, знакомый с процессом.

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