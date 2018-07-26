Вы здесь: Главная / Политика / Сущенко вступился за Фейгина, которого пытаются лишить адвокатского статуса

Сущенко вступился за Фейгина, которого пытаются лишить адвокатского статуса

Политика 26 Июл 2018
Сущенко вступился за Фейгина, которого пытаются лишить адвокатского статуса
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Украинский политзаключенный Роман Сущенко обратился к Хамовническому райсуду с заявлением о том, что дело против адвоката Марка Фейгина является политически мотивированным

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил сам Фейгин, передает «ДС»

«Роман Сущенко обратился к Хамовническому районному суду рассматривающему мой иск к адвокатской палате города Москвы по поводу лишения меня статуса», — прокомментировал он.

Отметим, в тексте заявления сказано, что обвинения против Фейгина являются политически мотивированными.

Как сообщала «ДС», Марка Фейгина лишили адвокатского статуса. При этом он заявил, что дело украинского политзаключенного Романа Сущенко будет вести другой адвокат, знакомый с процессом.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

В Житомирской области 2019 год станет годом Бандеры →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top