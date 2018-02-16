Сущенко и Сенцова не будут менять на крымских дезертиров, — Геращенко

Замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко опровергла информацию об обмене украинских политзаключенных в РФ Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших военнослужащих ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Заявления, касающиеся граждан О. (Одинцова) и Б. (Баранова), а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам. И процесса освобождения ребят», — пишет Геращенко.

По ее словам, украинская сторона прилагает максимум усилий, чтобы вернуть политзаключенных, но «названные некоторыми экспертами фамилии и детали — очень далека от истины история, и по сути является дезинформация, которая в первую очередь бьет по семьям, которые ждут.

Вице-спикер также подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко, комментируя вопрос освобождения заложников и переговоры по этому поводу отметил, что пока не время называть фамилии и даты, чтобы не навредить процессу. Кроме того, избегают обнародовать фамилии и даты «все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и обладает деталями».

Напомним, ранее в пятницу представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что Сущенко и Сенцова планируют обменять на Баранова и Одинцова, приговоренных в Украине к 13 и 14 годам тюрьмы.

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