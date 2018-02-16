Сущенко и Сенцова могут обменять на дезертиров Баранова и Одинцова, — Чаплыга

Незаконно удерживаемых в России украинского журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова могут обменять на дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, передает «112 Украина».

«Мы со стороны России услышали только две фамилии – о Сенцове и о Сущенко. На территории нашей страны прозвучало также две фамилии, от адвокатов, — это Баранов и Одинцов», — ответил Чаплыга на вопрос, на кого обменяют крымских дезертиров.

Также он сказал, что дело Сущенко будет в скором времени передано в суд.

«Вроде бы досудебное расследование завершено по отношению к Сущенко, что означает, что дело может быть передано в суд, где состоится судебное заседание. Я бы еще сюда приложил информацию о том, что украинские суды вынесли приговоры Баранову и Одинцову и наложил это на заявление адвоката, который сказал, что он рассматривает возможность такого обмена. А это означает, наверное, что очевидно, они готовы отказаться от апелляции, ведь для того, чтобы осуществить обмен, лицам должны быть вынесены приговоры, они должны быть помилованы. Потому что иначе применить другие механизмы нереально», — отметил Чаплыга.

По его мнению, на данный момент уже ведется диалог относительно освобождения украинских политзаключенных.

«Следовательно эта вся совокупность факторов, если наложить ее на заявление президента и сообщение на сайте президента о разговоре с президентом Путиным, в том числе и о наших политических заключенных, можно сделать вывод, что уже происходят определенные юридические моменты и есть определенный политический диалог и понимание, что в ближайшее время мы станем свидетелями какой-то позитивной новости о возвращении хотя бы нескольких наших политзаключенных», — подчеркнул представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним,21 ноября в Министерстве обороны России обвинили украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма двух российских военнослужащих — Максима Одинцова и Александра Баранова. Позже в СБУ пояснили, что на административной границе с Крымом задержали двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченком были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Напомним, что в ноябре 2017 года Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца – до 13 января 2018 года. Адвокат заявлял, что Сущенко угрожают 20-летним сроком в случае непризнания им вины.

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