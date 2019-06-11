Супружеская чета из Лианозова получила орден «Родительская слава»

В семье Татьяны и Александра Марыкиных – семеро детей

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Семья Марыкиных/Ярослав Чингаев

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил медалью ордена «Родительская слава» семью Марыкиных из Лианозова. Татьяна и Александр воспитывают семерых сыновей.

Мечтала сделать карьеру

— В молодости я даже и подумать не могла, что у меня будет многодетная семья, — признаётся Татьяна, которой в этом году исполняется 45 лет.

У неё два высших образования, поэтому женщина планировала сделать карьеру, реализоваться как специалист.

— Когда родился первый ребёнок, продолжала работать. Следом родилась двойня. Совмещать работу с воспитанием детей стало тяжело. В итоге реализовалась как мама, — говорит Татьяна.

Кормилец в семье — Александр. Он руководит направлением «Электронная коммерция» в автоконцерне. На вопрос, не страшно ли было рожать семерых, Татьяна отвечает: «С одним ребёнком было страшно: мало ли что! Вдруг грянет финансовый кризис, муж останется без работы… А когда семеро детей, бояться и думать о проблемах некогда».

Погрузились в музыку

Так случилось, что из семи детей четверо — инвалиды. Из-за болезни старшего сына, Сергея, вся семья погрузилась в музыку.

— У него с детства были проблемы с дыханием, развилась астма, — вспоминает Татьяна. — Нам посоветовали отдать его в музыкальную школу по классу кларнета: игра на духовых инструментах помогает выработать правильное дыхание.

В итоге получилось не просто лечение. Уже через год Сергей заявил, что кларнет — его призвание, и спросил: «Мама, как тебе удалось угадать?» Он уже собирался поступать в музыкальное училище, но всё же любовь к иностранным языкам пересилила, и Сергей поступил в МГУ на факультет иностранных языков.

Зато младших детей было уже не остановить: все они пошли в школу искусств им. Калинникова. И в музыкальной, и в обычной школах учатся они на отлично. Сама Татьяна изучает сольфеджио, чтобы помогать младшим учиться в музыкалке. Водить четверых детей ежедневно на музыку — это труд. Но сложностей в этой семье не боятся. Фортепиано и флейта развивают моторику, пение — речь. Один из сыновей, Елисей, собирается поступать в музыкальное училище. Ещё двое планируют стать программистами.





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