Супрун рассказала, как правильно пережить жару

Столбики термометров в Украине сейчас поднимаются выше +30 градусов по Цельсию, а это означает повышенные риски сгореть на солнце, перегреться и получить тепловую травму

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook дала советы, как избежать неприятных последствий летней жары, о чем информирует Depo.ua.

«Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается «защититься». Кроме того, ультрафиолет буквально сушит кожу и может активировать герпесвирус, который персистирует в клетках эпителия или лимфоцитах», – отметила глава Минздрава.

Она также добавила, что солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только, когда загораете.

«Если же вы забыли о защите от солнца и все-таки перестарались, ваша кожа получит ожог. Чтобы уменьшить воспаление и избавиться от боли, не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами, в частности сметаной», – подчеркнула Супрун.

Что Супрун советует пить?

▪ Воду. Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому непременно позаботьтесь о воде, а лучше постоянно носите свою бутылочку с водой.

▪ Не алкоголь. Алкоголь вызывает обезвоживание, из-за него становится еще жарче, а риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного. Алкоголь и активный отдых несовместимы.

▪ Чтобы почувствовать прохладу, нам надо охладить кожу, а не желудок. Поэтому ледяной напиток в жару или мороженое плохо утоляют жажду.

Чтобы не перегреться на солнце, Супрун советует отдыхать в тени, носить шляпу, легкую одежду с длинными рукавами, брюки для защиты от солнечных лучей и стараться не находиться на улице в пиковый период жары — с 11 до 16 часов.

«Правильно одевайте детей. В жару им не нужны шапки, кофточки и носки, чтобы «не продуло». Не оставляйте детей или домашних животных в автомобиле без присмотра. Безразлично, что это в тени или всего на пару минут. В жару это очень опасно для жизни», – подчеркнула она.

Мифы о «холодном» от Супрун

▪ Кондиционер для многих — спасение в жаркие дни. Но важно помнить правила его использования: меняйте фильтры, следите за влажностью воздуха, избегайте резкого перепада температур и не сидите непосредственно под струей холодного воздуха.

▪ Есть мороженое в жару приятно. Хотя холод, который нам передаст 100 граммов мороженого, несущественный. Зато оно даст нам энергию и приятные ощущения, которые прежде всего связаны с его вкусом. А еще мороженое можно кушать, когда болит горло.

▪ Смело открывайте окна в маршрутках и не бойтесь сквозняков. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще всего болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходим.

▪ Если устали и присели на холодную поверхность, чтобы отдохнуть, не стоит очень беспокоиться, что заболеете. Существует много ошибочных представлений относительно сидения на холодном и проблем со здоровьем, которые это может якобы вызвать.

Напомним, ранее Супрун рассказала, почему не надо спиливать тополя.





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