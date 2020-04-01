Супруга Зеленского снялась в телеуроке для «Всеукраинской школы онлайн». Новости политики

Супруга президента Елена Зеленская приняла участие в телевизионном уроке по украинскому языку для учеников пятых классов

Инициированный главой государства проект «Всеукраинская школа онлайн», введенный на на период карантина, стартует в понедельник, 6 апреля, передает «ДС» со ссылкой на официальный сайт президента Украина.

Его целью является предоставление доступа к качественным знаниям для учеников средних и старших классов на всей территории страны.

Ученики с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов. Каждое утро с понедельника по пятницу видеоуроки будут транслировать 11 украинских телеканалов. Записи можно будет посмотреть на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube. К разработке онлайн-занятий была привлечена команда из более чем 40 киевских педагогов, которые на время проекта станут учителями для всей Украины.

В ходе съемок дистанционного урока первая леди обратилась к родителям с просьбой следить за расписанием и поощрять своих детей к просмотру познавательных эфиров.

«Карантин — это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев соблюдать его правила и оставаться дома. Но карантин — это не каникулы. И он не должен помешать доступу наших школьников к качественным знаниям. Поэтому смотрим «Всеукраинскую школу онлайн» и продолжаем оставаться дома с пользой», — призвала украинцев Елена Зеленская.

Напомним, 11 украинских телеканалов во время карантина будут показывать уроки для школьников с пятый по одинадцатый класс.

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