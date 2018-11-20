Судя по поведению силовиков, обвинения Продану являются необоснованными, — Баганец

Специализированная антикоррупционная прокуратура без обоснования выдвинула подозрение бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану

Об этом заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

По его словам, сомнения в обоснованности преследования Продана вызывает способ, которым САП пыталась вручить ему повестку.

«У меня закрались сомнения по поводу законности и обоснованности деятельности правоохранительных органов. В частности, САП вручает повестку, в которой собираются сообщить о подозрении, и направляют по адресу его старой работы, хотя знают, что он уже в ГФС не работает, а также по месту, где он никогда не проживал. С какой целью это делалось? Очевидно, нужно было обнародовать именно эту информацию, чтобы вызвать негативную реакцию к самому Продану», — заявил экс-заместитель генпрокурора.

Он указал на тот факт, что в течение длительного времени САП игнорировала готовность Продана дать пояснения по поводу обвинений.

«Будучи освобожденным от занимаемой должности, (Продан. — РЕД.) неоднократно обращался к САП и предлагал, что готов в любой момент дать показания и объяснения, готов с ними встретиться. И если исходить из того, что он еще готов был давать какие-то объяснения, и у них полгода назад были эти данные со взломанных его мессенджеров, «телеграмма», то по тем эпизодам можно было допросить, чтобы потом думать — выдвигать ему подозрения или нет», — сказал Баганец.

Экс- заместитель генерального прокурора также отметил, что Мирослава Продана без суда называют виновным.

«Вообще, создали такую атмосферу, что он уже виноват, что не надо направлять обвинительный акт в суд, чтобы суд рассматривал по существу. Так зазомбировали наше общество, что все убедились, что не надо обвинительного приговора. Главное, чтобы САП или генеральный прокурор вышел и сказал, что этот человек виновен», — заявил Алексей Баганец.

Как сообщалось, адвокат Мирослава Продана Лариса Криворучко отметила, что ее клиент не уклонялся от контактов со следователями, а освещение обстоятельств дела в СМИ свидетельствует о спланированной провокации САП.

«Оформление/направление повесток задним числом, незаконное предоставление материалов досудебного расследования СМИ, нарушение порядка вручения подозрения Продану с отказом предоставить адвокатам копию данного документа являются звеньями одной цепи. Холодницкий прекрасно осознает, что единственный способ сохранить данное дело на плаву — спровоцировать через СМИ общественный резонанс, чтобы факт виновности Мирослава Продана не вызывал в глазах подавляющей части общества никаких сомнений», — заявила Лариса Криворучко.

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