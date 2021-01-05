судьба мировой экономики в 2021 году в руках врачей. Комментарий Семена Новопрудского

Главным средством спасения национальных экономик в 2021 году станут вакцины. Именно от успеха вакцинации в большей мере, чем от усилий монетарных властей, зависит, сумеет ли мир начать оправляться в наступившем году от сильнейшего экономического спада за 80 лет

Семен Новопрудский. Фото: Татьяна Фролова

В России массовая вакцинация населения стартовала в начале декабря. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, россияне даже смогут выбирать вакцину от коронавируса, причем уже, возможно, в первом квартале 2021 года. 27 декабря вакцинация началась в ЕС, 8 декабря — в Великобритании, «подарившей» миру новый штамм коронавируса, который опять поставил планету на уши. С 14 декабря начали вакцинировать людей в США: эта страна остается абсолютным мировым рекордсменом по количеству выявленных случаев COVID-19 и смертей от него.

Именно успешная вакцинация остается главным и, по сути, единственным шансом взять пандемию под контроль в течение 2021 года. Хотя в самом конце 2020-го количество ежедневных заражений в мире потихоньку начало снижаться и вирус вновь стал распространяться со скоростью менее миллиона новых случаев за двое суток, никаких фундаментальных изменений в борьбе с «короной» не произошло. Как смертность (доля смертей в закончившихся случаях болезни), так и летальность (доля смертей во всех случаях болезни) продолжают каждый день медленно снижаться с 11 апреля без единого отклонения от этого тренда. Смертность упала по итогам 2020 года чуть ниже 3% против почти 22% в конце марта. Летальность упала ниже 2,2%.

За год, по официальной статистике, от коронавируса умерло около 1,8 млн человек. Для сравнения, в «обычные» времена от пневмоний и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) умирает примерно 3 млн.

Численность населения Земли на фоне пандемии за 2020 год увеличилась более чем на 80 млн человек. То есть популяционной угрозы коронавирус очевидно не представляет. Пресловутый «британский штамм» пока дает рост количества заражений, но не доли смертей. Однако главной проблемой остается провал всех прогнозов по течению пандемии и невозможность предсказать динамику роста и падения заражений, из-за чего практически ни одна страна мира (кроме Китая) не может понять, сколько ей необходимо медицинских мощностей для предотвращения катастрофы с лечением тяжелых больных.

Вакцина вряд ли полностью победит пандемию, тем более что пока неизвестно, сколько времени будет действовать иммунитет к вирусу и у переболевших, и у вакцинированных. Не знаем мы и того, как будет мутировать вирус дальше. Задача вакцины — дать государствам шанс жить с пандемией, но без ограничения работы экономики, а также способствовать ускорению достижения коллективного иммунитета, при котором вирус перестанет заражать и убивать людей с такой интенсивностью.

Именно вакцинация позволит руководителям государств, принимающим политические решения, больше не воспринимать пандемию как внезапную краткосрочную катастрофу, которая может резко «закончиться», а смириться с тем, что это некая новая нормальность. Мировая экономика по итогам 2020 года (пока окончательных данных, естественно, нет) упадет почти на 4%. Такое снижение характерно для активной фазы полноценной «горячей войны». Позволить себе еще один такой год человечество просто не может. Гуманитарные последствия пандемии и борьбы с ней и без того будут сказываться долгие годы. От голода по итогам 2020 года умерли минимум в пять раз больше людей, чем от «короны».

У вакцинации есть шанс запустить мировую экономику на доковидную мощность, но вряд ли в первом квартале наступившего года, когда страх от «британского штамма» и неясности действия разных вакцин на людей будет еще слишком велик.

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