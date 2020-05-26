суда «Газпрома» скрывают маршрут на Балтику — Новости политики, Новости России — EADaily

Суда «Газпрома», идущие из Владивостока, продолжают свой путь в сторону Европы. Ранее они указывали по автоматической идентификационной системе (АИС), что следуют в Сингапур, куда должны были прибыть завтра. «Снабженцы», очевидно, будут обеспечивать работу трубоукладчика «Академик Черский» на «Северном потоке — 2».

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» прошли сегодня мимо Сингапура и изменили конечную точку своего маршрута на индийский порт Кочи. Туда, как указали суда, они прибудут 4 июня. «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» по-прежнему следуют друг за другом на расстоянии мили.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

15 мая сразу два судна снабжения ООО «Газпром флот» покинули Владивосток и взяли курс на Сингапур. Тем же маршрутом и тем же курсом начинал свой путь в Балтийское море в начале февраля из Находки трубоукладчик «Академик Черский», который также принадлежит ООО «Газпром флот». Следом судно не раз меняло конечную точку следования, но в результате прибыло в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром «Северного потока — 2» и находится в 30 километрах от недостроенного участка.

«Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» — новые суда снабжения «Газпром флота», названные в честь двух друзей и коллег — геологов-нефтяников. Символично, что суда полностью построены в России. И в их задачи входит в том числе обеспечение работ трубоукладчиков. Как сообщало EADaily, косвенным подтверждением того, что суда следуют на достройку «Северного потока — 2», может быть объявление «Газпром флота», которое он разместил на электронной торговой площадке «Газпромбанка». В нем компания сообщила о ценовом запросе на закупку 15 телевизоров с указанием судна «Остап Шеремета» и доставкой груза в Калининград. Ранее компания проводила и тендеры на закупку материалов для «Академика Черского» с доставкой в Калининград, пока тот был в пути.

Сейчас в немецком порту Мукран находятся российские трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна». Очевидно, они будут укладывать газопровод по двум веткам одновременно. Для этого каждому из них понадобится не менее двух судов обеспечения. Они будут доставлять трубы и материалы из Мукрана и дежурить у трубоукладчиков, обеспечивая в том числе охранную зону работ.

Таким образом, «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» смогут обеспечить работу «Академика Черского». Если два судна снабжения действительно идут в Балтийское море, то переход займет у них полтора-два месяца. Ранее EADaily сообщало, что основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И, кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.

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