Суд вернул Амосову в кресло ректора Национального медуниверситета

Административный суд Киева восстановил Екатерина Амосову на посту ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца

Так, решением суда остановлено действие пункта №3 Приказа Министерства здравоохранения, которым Амосова была отстранена от должности на 2 недели в связи с проверкой, сообщает «ДС» со ссылкой на «Украинские новости».

Этим же пунктом приказа Минздрав незаконно возложил обязанности ректора на Михаила Захараша.

Согласно определению суда, Екатерина Амосова может вернуться к своим обязанностям ректора Национального медуниверситета немедленно.

Напомним, утром 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову за срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология». В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.

Сама и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун спрогнозировала привлечение Амосовой к ответственности в связи с отстранением студентов от учебы.

С 26 февраля 2018 года студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку ВУЗа. Основными причинами акции протеста ее инициаторы назвали систематическое давление на руководство ВУЗа для ведения теми противоправной административно-хозяйственной деятельности, против чего выступали ректор Екатерина Амосова и ее заместители.Кроме того, лидеры забастовочного движения указали, что отдельные руководители Минздрава сорвали проведение экзамена «Крок1. Стоматология».

При этом часть студентов забастовку не поддержала и потребовала возобновить учебный процесс.

28 февраля студенты и преподаватели прекратили забастовку, а учебный процесс был возобновлен.

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